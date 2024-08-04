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В Абайской области туриста унесло течением от берега

Озеро Алаколь, пляж, зона отдыха на озере Алаколь, зоны отдыха на озере Алаколь, базы отдыха на озере Алаколь, база отдыха на озере Алаколь, отдых, туризм, лето, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 03:42 Фото: primeminister.kz
5 августа 2024 года на озере Алаколь спасатели обнаружили мужчину, которого унесло далеко от берега, сообщает Zakon.kz.

По данным спасателей МЧС, отдыхающий 1993 года рождения плавал на надувном круге, но течение унесло его и он не смог самостоятельно добраться до берега.

В результате спецоперации, сотрудники оперативно-спасательного отряда доставили туриста на берег с расстояния 1 км.

В медицинской помощи он не нуждается.

Также помощь спасателей 4 августа понадобилась женщине, которая повредила ногу и не смогла самостоятельно спуститься с горы в Боровом.

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В Абайской области туриста спасли от утопления
Аксинья Титова
МЧС РК Алаколь 2024 год Спасатели
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