Труп с гирей на ногах в Иртыше: павлодарский суд вынес приговор двум братьям

Два брата из Павлодарской области получили длительные сроки по итогам резонансного уголовного дела. Жертвой преступления стал житель города Аксу – он пропал в ноябре 2022 года, спустя восемь месяцев его тело нашли в реке Иртыш с гирей на ногах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Согласно материалам дела, убитый, 50-летний мужчина, жил один в частном доме. В какой-то момент он начал потреблять вредные вещества. В попытке избавиться от наркозависимости решил продать недвижимость и переехать в Россию, поближе к детям. Его хватились после того, как он не появился в соседней стране и перестал отвечать на звонки.

Тело погибшего нашли в июле 2023 года. К ногам его была привязана 16-килограммовая гиря.

Под подозрение попали два брата, младший из которых поселился на основании договора купли-продажи в доме погибшего. Внимание полицейских привлек и тот факт, что эта недвижимость фигурировала в трех сделках купли-продажи. Как выяснилось, дом с согласия хозяина покупатели приобретали фиктивно, лишь для того, чтобы легализовать снятие пенсионных накоплений. При этом процедуры оформления проходили при участии нынешнего хозяина дома.

По версии следствия, мотивом для совершения жестокой расправы стало желание завладеть домом, собственником которого был погибший.

Братья отрицают свою причастность к гибели мужчины, утверждая, что сделка была совершена законно, а 12,5 млн тенге за дом он получил наличными.

"Гражданина Д. К. признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 99 (ч. 2 п. 7,8) – убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений. И назначить наказание 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности", – огласил резолютивную часть судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Кудабай Султанов.

Второму брату по данным статьям назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Также он признан виновным в незаконном хранении патронов и сигнального револьвера. По совокупности назначено 16 лет лишения свободы.

Отметим, что обвинение в похищении человека с обоих подсудимых сняли.

Судом также частично удовлетворен гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда, поданный родственником покойного – в размере 7 млн тенге.



Осужденные вместе с адвокатами намерены обжаловать приговор первой инстанции.

Ранее сообщалось, что в ВКО нашли тело мальчика, пропавшего 10 дней назад.