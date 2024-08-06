В Акмолинской области спасли обездвиженную бабушку

Утром 6 августа спасатели Бурабайского района оказали помощь обездвиженной пенсионерке, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДЧС Акмолинской области, спасенная женщина 1934 года рождения. Выяснилось, что она упала в собственной закрытой квартире и не смогла самостоятельно подняться.

Прибывшие на место спасатели с помощью трехколенной лестницы проникли в квартиру на втором этаже. Обнаружив там лежащую на полу бабушку, они передали ее бригаде скорой медицинской помощи.

Фото: пресс-служба МЧС РК

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