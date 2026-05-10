Упавшего в глубокую яму мужчину спасли в Туркестанской области
10 мая 2026 года в Сарыагашском районе спасатели оказали помощь мужчине, оказавшемуся в опасной ситуации, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в МЧС, сообщение о происшествии поступило на пульт 112.
"На место незамедлительно прибыли спасательные подразделения. С помощью лестницы штурмовки и спасательной веревки сотрудники МЧС аккуратно извлекли мужчину из ямы". МЧС РК
После спасения он был передан медицинским работникам для осмотра и оказания необходимой помощи.
9 мая в Туркестане спасли женщину, упавшую в глубокий колодец.
