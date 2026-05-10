Упавшего в глубокую яму мужчину спасли в Туркестанской области

10 мая 2026 года в Сарыагашском районе спасатели оказали помощь мужчине, оказавшемуся в опасной ситуации, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, сообщение о происшествии поступило на пульт 112.

"На место незамедлительно прибыли спасательные подразделения. С помощью лестницы штурмовки и спасательной веревки сотрудники МЧС аккуратно извлекли мужчину из ямы". МЧС РК

После спасения он был передан медицинским работникам для осмотра и оказания необходимой помощи.

