Наркотики из Швеции в Казахстан поставляли через тайный маршрут

Специализированный межрайонный уголовный суд города Астаны вынес приговор в отношении мужчины, который был замешан в международной схеме по транспортировке наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 6 августа в Главной транспортной прокуратуре, осужденный организовал доставку из Швеции гашиша в особо крупном размере – 479 граммов, скрыв его в коробке из-под документов. Наркотики предназначались для дальнейшего хранения и распространения среди наркозависимых лиц через систему закладок.

"В суде государственный обвинитель предоставил неоспоримые доказательства вины. Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов удалось предотвратить распространение более 500 доз наркотиков. Судебный процесс состоялся с участием присяжных заседателей, которые единогласно признали подсудимого виновным. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы", – говорится в сообщении.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что астанчанин получил посылку с наркотиками из Швеции. Как рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу 30 апреля, при координации Главной транспортной прокуратуры начато досудебное расследование по факту незаконного перемещения через государственную границу Казахстана наркотических веществ.