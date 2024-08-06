Наркотики из Швеции в Казахстан поставляли через тайный маршрут
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Специализированный межрайонный уголовный суд города Астаны вынес приговор в отношении мужчины, который был замешан в международной схеме по транспортировке наркотиков, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали 6 августа в Главной транспортной прокуратуре, осужденный организовал доставку из Швеции гашиша в особо крупном размере – 479 граммов, скрыв его в коробке из-под документов. Наркотики предназначались для дальнейшего хранения и распространения среди наркозависимых лиц через систему закладок.
"В суде государственный обвинитель предоставил неоспоримые доказательства вины. Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов удалось предотвратить распространение более 500 доз наркотиков. Судебный процесс состоялся с участием присяжных заседателей, которые единогласно признали подсудимого виновным. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы", – говорится в сообщении.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что астанчанин получил посылку с наркотиками из Швеции. Как рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу 30 апреля, при координации Главной транспортной прокуратуры начато досудебное расследование по факту незаконного перемещения через государственную границу Казахстана наркотических веществ.
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