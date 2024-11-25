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Законодательство РК

Спасатели Казахстана потушили горящий автомобиль

Пожарный мотоцикл, пожарные мотоциклы , фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 08:21 Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел утром 25 ноября в Павлодаре по улице Ткачева. Возгорание легкового автомобиля случилось на открытой территории, сообщает Zakon.kz.

Пожарные потушили пламя.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 08:21

Фото: пресс-служба МЧС РК

МЧС призывает граждан быть осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112.

Ранее сообщалось, что четыре автомобиля попали в снежную ловушку в Жетысуской области.

Аксинья Титова
Транспорт МЧС РК Павлодар Пожар 2024 год Спасатели
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