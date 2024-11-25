Спасатели Казахстана потушили горящий автомобиль
Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел утром 25 ноября в Павлодаре по улице Ткачева. Возгорание легкового автомобиля случилось на открытой территории, сообщает Zakon.kz.
Пожарные потушили пламя.
Фото: пресс-служба МЧС РК
МЧС призывает граждан быть осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112.
Ранее сообщалось, что четыре автомобиля попали в снежную ловушку в Жетысуской области.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript