Спасатели Казахстана потушили горящий автомобиль

Инцидент произошел утром 25 ноября в Павлодаре по улице Ткачева. Возгорание легкового автомобиля случилось на открытой территории, сообщает Zakon.kz.

Пожарные потушили пламя.

Фото: пресс-служба МЧС РК

МЧС призывает граждан быть осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112.

Ранее сообщалось, что четыре автомобиля попали в снежную ловушку в Жетысуской области.

