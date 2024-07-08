Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Россиянка погибла от удара молнии на пляже в ЗКО

молния , фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 11:53 Фото: pixabay
40-летняя туристка из России погибла 7 июля 2024 года на берегу озера Шалкар в Теректинском районе Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

По данным портала "Мой город", трагедия произошла во время шторма. От полученных травм россиянка скончалась на месте.

"Вызов дежурному врачебной амбулатории поселка Сарыөмір поступил 7 июля в 17:13. Фельдшер, выехавший на место происшествия, констатировал смерть женщины до приезда медработников. Причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза", – рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.

7 июля 2024 года на ЗКО обрушился шторм, сильнейший порывистый ветер валил деревья, с нескольких домов унесло крыши, сотни абонентов остались без электричества.

Ранее синоптики предупредили жителей Казахстана о том, что 8 июля 2024 года в 17 областях страны, в том числе в Астане, Алматы и Шымкенте, объявлено штормовое предупреждение.

На пастбище в Иссык-Кульской области вечером 7 июля 2024 года молния убила 250 овец. В МЧС Кыргызстана рассказали, что заранее предупреждали граждан о неблагоприятных природных явлениях. В данный момент в обстоятельствах происшествия разбирается Комиссия гражданской обороны и оперативная группа района Тонг.

Читайте также

На Иссык-Куле молния убила 250 овец
250 овец убила молния на Иссык-Куле
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны
В Актобе задержали подростка, который брызгал детям в глаза перцовым баллончиком
суд
Троих казахстанцев осудили за преступления террористического характера в Шымкенте и Астане
Андрей Дюсупов
Погода Западно-Казахстанская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мы переоценим курс тенге: Глава Сената раскритиковал Нацбанк
Мы переоцениваем курс тенге: глава Сената высказался о тратах из Нацфонда
ребенок, зонтик
Ливень и сильная жара: прогноз погоды в Казахстане на 8 июля
Димаш Кудайберген поделился с поклонниками потрясающей новостью о концерте в Астане
Димаш Кудайберген поделился потрясающей новостью о концерте в Астане
Досрочные парламентские выборы завершились во Франции
Досрочные парламентские выборы завершились во Франции
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: