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Законодательство РК

Водителя из Беларуси арестовали после смертельного ДТП в Актюбинской области

Госслужба, планшеты, детали, заседание, совещание, зал заседаний, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 20:11 Фото: senate.parlam.kz
9 августа Хромтауский районный суд постановил заключить под стражу водителя грузовика на два месяца. Стало известно, что за рулем грузового автомобиля находился гражданин Беларуси, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе суда Актюбинской области, судья Хромтауского районного суда вынес решение в отношении водителя грузовика.

"Постановлением следственного судьи Хромтауского районного суда от 9 августа 2024 г. удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении С., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 345 УК РК. Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на период следствия сроком на два месяца – до 7 октября 2024 года", – отмечается в сообщении.

Постановление суда не вступило в законную силу.

7 августа около 10:10 на 862 км автодороги международного значения Самара – Шымкент (территория Хромтауского района) произошло ДТП с участием грузового транспортного средства MAN с Toyota Ipsum. В результате страшной аварии водитель автомашины Toyota Ipsum и семеро его  пассажиров скончались на месте трагедии. В их числе пятеро детей.

Там отметили, что о проведении данного мероприятия государственным органам (отдел образования, Управление образования и полиции) не сообщали.

По данному факту начато досудебное расследование. Причины ДТП выясняют.

Позже в пресс-службе ДП уточнили, что из салона Toyota Ipsum извлекли тела еще двоих детей. В итоге стало известно, что в результате аварии погиб водитель минивена и семь пассажиров, среди которых пятеро детей.

В этот же день аким Актюбинской области заявил о создании рабочей группы для разбирательства в трагической ситуации.

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