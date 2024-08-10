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Крышу кафе тушили пожарные в Костанайской области

Пожарные потушили пламя в кафе Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 13:41 Фото: Zakon.kz
Кровля одноэтажного кафе загорелась в селе Тауыш в Костанайской области 10 августа. Тушение затруднялось из-за горючести материалов, из которых была сделана горящая крыша, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, пожар успел распространиться на площади 150 кв. м. Огонь удалось ликвидировать, пострадавших нет.

"Просим предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности. Тушение данного пожара было затруднено из-за легковоспламеняющихся материалов кровли, в частности, рубероида", – отметили в МЧС.

Причина возгорания устанавливается.

16 июля 2024 года крупный пожар тушили на барахолке в Алматы.

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