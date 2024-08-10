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Законодательство РК

Рейс из Астаны не может вылететь в Алматы из-за повреждения

Air Astana прокомментировала задержку рейса по маршруту Астана-Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 15:14 Фото: авиакомпания Air Astana
Авиакомпания Air Astana заявила, что один из рейсов задерживается в аэропорту Астаны по причине технической неисправности судна, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о рейсе КС 622, который должен был вылететь из Астаны 10 августа в 07:15. 

"Рейс KC 622 по маршруту Астана – Алматы, запланированный 10 августа к вылету в 07.15, задерживается в связи с повреждением лопаток двигателя. Рейс планируется к вылету в 16:20 того же дня на самолете FlyArystan. Пассажиров разместили в гостинице и предоставили питание". Авиакомпания Air Astana

В Комитете гражданской авиации РК добавили, что 9 августа из-за плохих погодных условий в Астане четыре воздушных судна авиакомпании «Эйр Астана» были повреждены градом, что в свою очередь привело к цепной задержке последующих рейсов.


"Важно отметить, что задержки рейсов происходят по причине обеспечения безопасности полетов для пассажиров, что является приоритетом в гражданской авиации. Сейчас в аэропорту Астаны находятся сотрудники Комитета гражданской авиации, Авиационной транспортной прокуратуры, Авиационной администрации Казахстана для контроля ситуации с задержками рейсов и принятия оперативных мер в ручном режиме", – пояснили в КГА. 

Ранее аэропорт Астаны предупредил о задержках рейсов. 8 августа на Астану обрушился мощный град. В результате чего пострадали четыре воздушных судна авиакомпании, которые находятся на ремонте.

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