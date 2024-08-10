Сено полыхнуло на Востоке Казахстана, охватив огнем 280 квадратных метров

Фото: скриншот видео

10 августа в селе Айнабулак Зайсанского района во дворе частного жилого дома загорелся прицеп с сеном, сообщает Zakon.kz.

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