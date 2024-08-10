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Сено полыхнуло на Востоке Казахстана, охватив огнем 280 квадратных метров

сено полыхнуло в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 18:44 Фото: скриншот видео
10 августа в селе Айнабулак Зайсанского района во дворе частного жилого дома загорелся прицеп с сеном, сообщает Zakon.kz.

Огонь быстро охватил сухую траву и перебросился на хозяйственную постройку.

"Силами ДЧС огонь ликвидирован на общей площади 280 кв. м. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112!" Пресс-служба ДЧС ВКО

Как уточнили в департаменте, во время инцидента никто не пострадал.


Ранее сообщалось, что 140 спасателей тушили крупный пожар в Шымкенте.

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