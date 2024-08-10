Сено полыхнуло на Востоке Казахстана, охватив огнем 280 квадратных метров
Фото: скриншот видео
10 августа в селе Айнабулак Зайсанского района во дворе частного жилого дома загорелся прицеп с сеном, сообщает Zakon.kz.
Огонь быстро охватил сухую траву и перебросился на хозяйственную постройку.
"Силами ДЧС огонь ликвидирован на общей площади 280 кв. м. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112!" Пресс-служба ДЧС ВКО
Как уточнили в департаменте, во время инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что 140 спасателей тушили крупный пожар в Шымкенте.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript