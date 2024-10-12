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На востоке Казахстана горели тюки сена

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 03:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В селе Мукашы Зайсанского района горело складированное сено, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС Казахстана, на хранении находилось 700 тюков общим весом более 210 тонн. Благодаря огенеборцам пожар удалось локализовать, не допустив его дальнейшего распространения на более значительные территории. К примеру, соседние строения и хозяйства.

"Жертв и пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины возгорания", – говорится в сообщении.

А днями ранее появились уникальные кадры прогулки трех снежных барсов на востоке Казахстана. Фотоловушка поймала самку с двумя котятами.

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