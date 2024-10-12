На востоке Казахстана горели тюки сена

В селе Мукашы Зайсанского района горело складированное сено, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС Казахстана, на хранении находилось 700 тюков общим весом более 210 тонн. Благодаря огенеборцам пожар удалось локализовать, не допустив его дальнейшего распространения на более значительные территории. К примеру, соседние строения и хозяйства.

"Жертв и пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины возгорания", – говорится в сообщении.

А днями ранее появились уникальные кадры прогулки трех снежных барсов на востоке Казахстана. Фотоловушка поймала самку с двумя котятами.