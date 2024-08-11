Жители ЗКО украли у нефтегазового предприятия медный кабель и продали скупщику

В ЗКО задержали трех местных жителей, которые занимались кражами на территории Аксая. Они обокрали нефтегазовое предприятие и акционерное общество, сообщает Zakon.kz.

В региональном департаменте полиции рассказали, что ущерб от действий подозреваемых еще предстоит установить. Уголовные дела возбуждены по фактам шести краж.

"Молодые люди похищали медные кабели в одном из нефтегазовых предприятий Бурлинского района и аккумуляторные батареи в акционерном обществе. Во время обыска у них частично изъяли похищенное", – пояснили в пресс-службе ДП ЗКО.

Также полицейские нашли скупщика, которому подозреваемые сбывали украденное.

Фото: ДП ЗКО

Фото: ДП ЗКО

Задержанных водворили в изолятор временного содержания. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее в Рудном задержали предполагаемых участников преступной группы, которая занималась вымогательствами. По предварительным данным, они запугивали двух горожан, применяя к ним физическую силу и моральное давление. У пострадавших требовали автомобили, деньги и телефоны.