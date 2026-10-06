Двое подростков заблудились в горах Алматинской области

В Карасайском районе, вблизи Большого Алматинского пика, на высоте 3 680 метров во время спуска с горы подростки сбились с маршрута, сообщает Zakon.kz.

Спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы оказали помощь двум подросткам 2008 года рождения и сопроводили до плотины "Аю-Сай". Об этом 5 октября 2026 года сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В медицинской помощи подростки не нуждались. После этого их встретили родственники и доставили в город.

Спасатели напоминают, что перед выходом в горы важно заранее планировать маршрут, учитывать погодные условия и сообщать близким о месте и времени предполагаемого возвращения.

Ранее четверо туристов заблудились во время спуска с горного маршрута в районе Бутаковского водопада на высоте более 2 400 м.