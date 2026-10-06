#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
454.98
509.53
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
454.98
509.53
5.37
Общество

Двое подростков заблудились в горах Алматинской области

Горы, гора, горная местность, горный туризм, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 06:33 Фото: Zakon.kz
В Карасайском районе, вблизи Большого Алматинского пика, на высоте 3 680 метров во время спуска с горы подростки сбились с маршрута, сообщает Zakon.kz.

Спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы оказали помощь двум подросткам 2008 года рождения и сопроводили до плотины "Аю-Сай". Об этом 5 октября 2026 года сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В медицинской помощи подростки не нуждались. После этого их встретили родственники и доставили в город.

Спасатели напоминают, что перед выходом в горы важно заранее планировать маршрут, учитывать погодные условия и сообщать близким о месте и времени предполагаемого возвращения.

Ранее четверо туристов заблудились во время спуска с горного маршрута в районе Бутаковского водопада на высоте более 2 400 м.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Алматы, Алматинская область
03:00, 30 марта 2026
Подростки заблудились в горах под Алматы
спасатели помогли туристу
02:01, 28 мая 2024
Пропавшего туриста спасли в алматинских горах
помощь спасателей
21:01, 11 августа 2024
Трех подростков спасли в горах Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НХЛ
00:44, 06 октября 2026
Александр Овечкин заявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ
Фото: UFC
00:10, 06 октября 2026
Шара Буллет получил бой с Исраэлем Адесаньей на ноябрьском турнире UFC
Фото: ПБК &quot;Астана&quot;
23:35, 05 октября 2026
Экс-защитник "Астаны" Утоми перешёл во владивостокское "Динамо"
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
23:04, 05 октября 2026
"Снежные Барсы" проиграли "Спутнику" в матче МХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: