Гидроцикл врезался в тюбинг с отдыхающими в Туркестанской области

Отдых на Шардаринском водохранилище в Туркестанской области едва не закончился трагедией из-за нарушений эксплуатации водного транспорта. На днях в Казнете появилось видео, как водный скутер на скорости сбивает тюбинг, сообщает Zakon.kz.

В момент столкновения в тюбинге находились три человека. Сам водитель гидроцикла от удара слетел в воду.

Комментаторы в один голос с сожалением подчеркивают, что никто не следит за водными развлечениями.

Это техника ей надо уметь управлять. Они за деньги всем подряд дают руль.

Как на дороге водят, так и на воде.

Самое страшное то, что многие пьяные так на скутерах катаются.

Почему эту сферу никто не контролирует? Кто как хочет, так и зарабатывает. Это же ужас, как после этого у нас отдыхать.

Все в погоне за деньгами. Вот и вся причина этому, – возмущаются пользователи.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Туркестанской области на запрос корреспондента Zakon.kz уточнили, что данный инцидент произошел 8 августа 2024 года. Также отмечено, что водителя гидроцикла нашли и доставили в полицию.

"По данному факту начато досудебное расследование. Гидроцикл водворен на штрафстоянку. Также принимаются меры по привлечению к ответственности лиц, предоставлявших водное транспортное средство в аренду отдыхающим". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Тем временем в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) подчеркнули, что на пульт 112 сообщений о происшествии не поступало, как и в ДЧС области.

"В результате происшествия пострадали все трое, которые находились в тюбинге. С различными травмами они были направлены на амбулаторное лечение, от госпитализации отказались". Пресс-служба МЧС РК

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