Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Гидроцикл врезался в тюбинг с отдыхающими в Туркестанской области

Гидроцикл врезался в тюбинг с отдыхающими в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 13:05 Фото: pxhere
Отдых на Шардаринском водохранилище в Туркестанской области едва не закончился трагедией из-за нарушений эксплуатации водного транспорта. На днях в Казнете появилось видео, как водный скутер на скорости сбивает тюбинг, сообщает Zakon.kz.

В момент столкновения в тюбинге находились три человека. Сам водитель гидроцикла от удара слетел в воду.

Комментаторы в один голос с сожалением подчеркивают, что никто не следит за водными развлечениями.

  • Это техника ей надо уметь управлять. Они за деньги всем подряд дают руль.
  • Как на дороге водят, так и на воде.
  • Самое страшное то, что многие пьяные так на скутерах катаются.
  • Почему эту сферу никто не контролирует? Кто как хочет, так и зарабатывает. Это же ужас, как после этого у нас отдыхать.
  • Все в погоне за деньгами. Вот и вся причина этому, – возмущаются пользователи.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Туркестанской области на запрос корреспондента Zakon.kz уточнили, что данный инцидент произошел 8 августа 2024 года. Также отмечено, что водителя гидроцикла нашли и доставили в полицию.

"По данному факту начато досудебное расследование. Гидроцикл водворен на штрафстоянку. Также принимаются меры по привлечению к ответственности лиц, предоставлявших водное транспортное средство в аренду отдыхающим".Пресс-служба ДП Туркестанской области

Тем временем в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) подчеркнули, что на пульт 112 сообщений о происшествии не поступало, как и в ДЧС области.

"В результате происшествия пострадали все трое, которые находились в тюбинге. С различными травмами они были направлены на амбулаторное лечение, от госпитализации отказались".Пресс-служба МЧС РК

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 13:05
Что показали итоги внеплановых проверок после происшествия на Алаколе
, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 13:05

Отдых в Казахстане зачастую заканчивается плачевно. К примеру, 25 июля 2024 года в селе Акши на Алаколе упало воздушное судно. Пострадали двое человек: женщину и мужчину доставили в Центральную районную больницу Алакольского района.

Читайте также

Автовандал, Алматы, Орбита, боковые зеркала, машины
Автовандал повредил более 10 машин в одном из районов Алматы
Казахстанского бизнесмена объявили в розыск в Кыргызстане
Казахстанского бизнесмена объявили в розыск в Кыргызстане
Кызылорда
В Кызылорде предотвратили взрыв газовых баллонов
Анастасия Московчук
Туркестанская область 2024 год Отдых с детьми
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
погода
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 12 по 14 августа
Признаки уверенности
Психологи назвали признаки уверенных в себе женщин
спортсмены
Стало известно, кто будет нести флаг Казахстана на церемонии закрытия Олимпиады
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: