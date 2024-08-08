Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Что показали итоги внеплановых проверок после происшествия на Алаколе

Что показали итоги внеплановых проверок после происшествия на Алаколе, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 14:50 Фото: pxhere
Министерством транспорта по итогам проверок к административной ответственности привлечены три авиакомпании малой авиации и четыре пилота, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении министерства за 8 августа 2024 года, по итогам проведенных внеплановых проверок выявлены нарушения следующих требований нормативных правовых актов в сфере гражданской авиации при эксплуатации воздушных судов:

  • командир воздушного судна осуществлял полеты без действующего свидетельства пилота (зарегистрировано четыре факта);
  • другие нарушения, такие как выполнение полетов без судовой и полетной документации, без предоставления в орган обслуживания воздушным движением плана полета и техническое обслуживание ВС без предоставления свидетельства авиационного персонала.

В продолжении сказано, что в августе запланировано проведение шести проверок эксплуатантов.

Также в июле было проведено 10 выборочных проверок авиакомпаний.

"Таким образом, Комитетом гражданской авиации по итогам материалов Авиационной администрации страны на три авиакомпании малой авиации и четырех пилотов наложены 11 штрафов за допущенные нарушения нормативных правовых актов в сфере гражданской авиации".Пресс-служба Министерства транспорта РК

Напомним, что 25 июля 2024 года в селе Акши на Алаколе упало воздушное судно.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 14:50
Происшествие на Алаколе: КГА озвучил новые подробности
, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 14:50

Пострадали двое человек: женщину и мужчину доставили в Центральную районную больницу Алакольского района.

Читайте также

Ремонт дороги около дома боксерши Назым Кызайбай
Заявление о ремонте дороги около дома призера Олимпиады Назым Кызайбай сделали в акимате
Анастасия Московчук
Министерство транспорта РК Алаколь Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
филиппинский медалист Олимпиады
Пожизненный запас еды и меблированную квартиру подарили филиппинцу за "золото" ОИ
Бокс
Оралбай – Хижняк: определился победитель финального боя
фон и замок
Казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты
8 августа – какие сюрпризы готовит мистическая дата 2024 года
8 августа – какие сюрпризы готовит мистическая дата 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: