Что показали итоги внеплановых проверок после происшествия на Алаколе

Министерством транспорта по итогам проверок к административной ответственности привлечены три авиакомпании малой авиации и четыре пилота, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении министерства за 8 августа 2024 года, по итогам проведенных внеплановых проверок выявлены нарушения следующих требований нормативных правовых актов в сфере гражданской авиации при эксплуатации воздушных судов:

командир воздушного судна осуществлял полеты без действующего свидетельства пилота (зарегистрировано четыре факта);

другие нарушения, такие как выполнение полетов без судовой и полетной документации, без предоставления в орган обслуживания воздушным движением плана полета и техническое обслуживание ВС без предоставления свидетельства авиационного персонала.

В продолжении сказано, что в августе запланировано проведение шести проверок эксплуатантов.

Также в июле было проведено 10 выборочных проверок авиакомпаний.

"Таким образом, Комитетом гражданской авиации по итогам материалов Авиационной администрации страны на три авиакомпании малой авиации и четырех пилотов наложены 11 штрафов за допущенные нарушения нормативных правовых актов в сфере гражданской авиации". Пресс-служба Министерства транспорта РК

Напомним, что 25 июля 2024 года в селе Акши на Алаколе упало воздушное судно.

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