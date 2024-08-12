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В Кокшетау во время ремонта погрузчик рухнул на водителя

жителя Кокшетау задавил погрузчик во время ремонта, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 21:55 Фото: pixabay
В Кокшетау 37-летнего мужчину насмерть задавил погрузчик, которым он управлял. Тяжелая техника рухнула во время ремонта, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, все произошло на территории частного предприятия в промзоне. Водитель выполнял работы по найму. Обстоятельства трагедии еще выясняются. Известно, что техника внезапно сломалась, шофер отогнал ее в ближайший бокс. Ремонтировать погрузчик взялся самостоятельно. И тяжелая машина рухнула с подъемника прямо на мужчину.

Травмы оказались смертельными. У погибшего остались двое детей.

"Мы проведем полное и всестороннее расследование данного случая. Семья погибшего, его несовершеннолетние дети получат все выплаты, положенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан". Замруководителя Управления по инспекции труда Акмолинской области Уакыт Бейсембаев

Ранее сообщалось, что в гараже одного из ТОО в Атырау произошла трагедия – при ремонте иномарки погиб 27-летний рабочий.

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