В Кокшетау во время ремонта погрузчик рухнул на водителя

В Кокшетау 37-летнего мужчину насмерть задавил погрузчик, которым он управлял. Тяжелая техника рухнула во время ремонта, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, все произошло на территории частного предприятия в промзоне. Водитель выполнял работы по найму. Обстоятельства трагедии еще выясняются. Известно, что техника внезапно сломалась, шофер отогнал ее в ближайший бокс. Ремонтировать погрузчик взялся самостоятельно. И тяжелая машина рухнула с подъемника прямо на мужчину.

Травмы оказались смертельными. У погибшего остались двое детей.

"Мы проведем полное и всестороннее расследование данного случая. Семья погибшего, его несовершеннолетние дети получат все выплаты, положенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан". Замруководителя Управления по инспекции труда Акмолинской области Уакыт Бейсембаев

Ранее сообщалось, что в гараже одного из ТОО в Атырау произошла трагедия – при ремонте иномарки погиб 27-летний рабочий.