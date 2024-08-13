Желание поесть жареной картошки едва не привело к трагедии в общежитии Кокшетау
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
13 августа на пульт дежурного поступило телефонное сообщение, что в одном из общежитий Кокшетау с окна четвертого этажа идет дым, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия были направлены силы ДЧС.
"По прибытии обнаружилось, что двери комнаты общежития, из окна которой шел дым, заперты внутри. При вскрытии двери установлено, что причиной задымления стало подгорание пищи, а хозяин комнаты уснул. Спасатели вынесли его наружу и передали в руки сотрудников скорой помощи, которые привели его в чувство". Пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Жертв и пострадавших нет.
Спасатели просят гостей и жителей региона соблюдать меры пожарной безопасности в быту.
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Ранее сообщалось, что пожарным удалось предотвратить взрывы во время крупного пожара в кафе Алматы.
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