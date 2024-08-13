Желание поесть жареной картошки едва не привело к трагедии в общежитии Кокшетау

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

13 августа на пульт дежурного поступило телефонное сообщение, что в одном из общежитий Кокшетау с окна четвертого этажа идет дым, сообщает Zakon.kz.

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