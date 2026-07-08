Семейная тайна и пропавшие украшения: на Байконуре завели уголовное дело

Прокуратура комплекса "Байконур" признала законным возбуждение уголовного дела по факту тайного хищения имущества с причинением значительного ущерба, сообщает Zakon.kz.

Дело расследуется по ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".

По данным прокуратуры, в апреле текущего года местная жительница, находясь в своем доме, тайно похитила ювелирные украшения, принадлежавшие ее невестке.

Размер причиненного ущерба составил 34 тыс. рублей (более 207 тыс. тенге).

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют детали инцидента.

Ранее сообщалось, что участкового инспектора из Шу задержали по подозрению в получении взятки.