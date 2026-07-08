#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Происшествия

Семейная тайна и пропавшие украшения: на Байконуре завели уголовное дело

семейную кражу расследуют на Байконуре, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 21:04 Фото: Zakon.kz
Прокуратура комплекса "Байконур" признала законным возбуждение уголовного дела по факту тайного хищения имущества с причинением значительного ущерба, сообщает Zakon.kz.

Дело расследуется по ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".

По данным прокуратуры, в апреле текущего года местная жительница, находясь в своем доме, тайно похитила ювелирные украшения, принадлежавшие ее невестке.

Размер причиненного ущерба составил 34 тыс. рублей (более 207 тыс. тенге).

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют детали инцидента.

Ранее сообщалось, что участкового инспектора из Шу задержали по подозрению в получении взятки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Онлайн-шопинг закончился уголовным делом в Байконуре
18:47, 19 июня 2026
Онлайн-шопинг закончился уголовным делом в Байконуре
Смерть бездомного котенка стала поводом для возбуждения двух уголовных дел в Петропавловске
22:40, 13 августа 2024
Два уголовных дела завели в Петропавловске в связи с гибелью котенка
Неэффективное освоение средств свыше 1 млрд тенге
16:32, 11 июля 2024
Неэффективное освоение средств свыше 1 млрд тенге – прокуратура Туркестанской области завела уголовные дела
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Главный тренер &quot;Елимая&quot; Карпович прокомментировал предстоящую игру против &quot;Алашкерта» в ЛК
21:45, Сегодня
Главный тренер "Елимая" Карпович прокомментировал предстоящую игру против "Алашкерта» в ЛК
Главный тренер &quot;Алашкерта&quot; Геворгян высказался о предстоящем матче против &quot;Елимая&quot; в ЛК
21:29, Сегодня
Главный тренер "Алашкерта" Геворгян высказался о предстоящем матче против "Елимая" в ЛК
Полузащитник &quot;Елимая&quot; Муртазаев поделился своими эмоциями от выхода семейского клуба в ЛК
21:02, Сегодня
Полузащитник "Елимая" Муртазаев поделился своими эмоциями от выхода семейского клуба в ЛК
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
20:34, Сегодня
Израильский полузащитник Глейзер покинул "Кайрат"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: