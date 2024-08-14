Попытку кражи двух невест в Алматы прокомментировали в полиции

В Алматы двух студенток пытались украсть в качестве невест в другой населенный пункт, но не удалось. Информацию прокомментировали в полиции, сообщает Zakon.kz.

Из соцсетей стало известно о том, что днем 5 августа две студентки одного из алматинских вузов выходили из общежития. И трое парней насильно посадили их в машину, заявив, что увезут их в Сарыагаш, чтобы жениться. Девушкам удалось вырваться, при этом они получили травмы ноги и рук. Вызвали полицию, подозреваемых быстро нашли и задержали, но вскоре отпустили.

За комментарием редакция обратилась в полицию, где сообщили, что была написана "отказная".

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что по данному факту Управлением полиции Медеуского района проведена проверка. В ходе разбирательства от участниц инцидента поступило заявление о непринятии мер в отношении своих знакомых и об отсутствии к ним претензий", – прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

В апреле 2024 года в Шымкенте вынесли приговор по факту похищения девушки – парня посадили на четыре года.