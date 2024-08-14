Атырауские огнеборцы потушили пожар на складе

14 августа 2024 года в селе Самаркин Курмангазинского района вблизи Атырау произошло возгорание склада, пристроенного к продуктовому магазину, сообщает Zakon.kz.

Оперативно прибывшие пожарные атырауского подразделения вступили в схватку с огнем и ликвидировали возгорание на площади 90 кв. м.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Благодаря своевременным действиям пожарных огонь не смог распространиться.

Также 14 августа в Павлодаре в многоэтажном жилом доме на четвертом этаже произошло возгорание. Огонь распространился на балкон пятого этажа.