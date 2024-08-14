Атырауские огнеборцы потушили пожар на складе
Фото: Zakon.kz
14 августа 2024 года в селе Самаркин Курмангазинского района вблизи Атырау произошло возгорание склада, пристроенного к продуктовому магазину, сообщает Zakon.kz.
Оперативно прибывшие пожарные атырауского подразделения вступили в схватку с огнем и ликвидировали возгорание на площади 90 кв. м.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Благодаря своевременным действиям пожарных огонь не смог распространиться.
Также 14 августа в Павлодаре в многоэтажном жилом доме на четвертом этаже произошло возгорание. Огонь распространился на балкон пятого этажа.
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