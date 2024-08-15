Вознаграждение и анонимность гарантируются: Антикор объявил россиянина в розыск

Фото: Telegram/antikornews

Агентство Казахстана по противодействию коррупции объявило в розыск гражданина России Азамата Капенова. Соответствующий релиз ведомство разослало сегодня, 15 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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