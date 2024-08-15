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Законодательство РК

Вознаграждение и анонимность гарантируются: Антикор объявил россиянина в розыск

Вознаграждение и анонимность гарантируются: Антикор объявил россиянина в розыск, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 17:06 Фото: Telegram/antikornews
Агентство Казахстана по противодействию коррупции объявило в розыск гражданина России Азамата Капенова. Соответствующий релиз ведомство разослало сегодня, 15 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что департаментом агентства по Восточно-Казахстанской области за совершение тяжкого преступления, предусмотренного п. 3 ч. 4 ст. 190 ("Мошенничество") УК РК разыскивается гражданин Российской Федерации:

  • Капенов Азамат Абаевич, 12.04.1978 г. р., уроженец Кыргызской Республики, г. Пржевальск.
  • Мера пресечения – "Содержание под стражей".
"В случае обнаружения местонахождения либо получения информации о вероятном местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить инициатору розыска в Департамент Агентства по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области... по телефонам: дежурная часть 8 (7232) 29-88-88, группа розыска, мобильный телефон 8 (708) 908-92-79, (или написать на электронную почту kb.vko@antikor.gov.kz). Вознаграждение и анонимность гарантируются".Пресс-служба Антикора

Ранее Антикоррупционная служба объявила в розыск экс-полицейского из Сатпаева.

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