Пьяный мужчина набросился на водителя автобуса в Шымкенте: погибла пассажирка
Фото: Zakon.kz
15 августа 2024 года утром в жилом массиве Сайрам Шымкента в автобусе №148 мужчина в нетрезвом состоянии набросился на водителя с кулаками. Тот резко затормозил, из-за чего стоявшая у выхода женщина упала и сильно ударилась головой, сообщает Zakon.kz.
От полученных травм пассажирка скончалась на месте до приезда скорой помощи.
Водителя, пострадавшего от рук нетрезвого пассажира, доставили в больницу. Его состояние стабильное.
"Раненый водитель находится в больнице. В целях обеспечения безопасности пассажиров в общественном транспорте мы планируем изолировать зону водителя от пассажиров, поставить стекло. Данный вопрос сейчас обсуждается", – прокомментировал OTYRAR заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
В Департаменте полиции рассказали, что нападавший задержан и находится в изоляторе временного содержания.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый задержан. Ведется следствие", – говорится в сообщении Департамента полиции Шымкента.
Похожая трагедия произошла в Алматы в декабре 2023 года. Пассажирский автобус въехал в толпу людей у остановки, погибли три человека. Причиной инцидента стало нападение агрессивного пассажира на водителя.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript