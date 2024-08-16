Пьяный мужчина набросился на водителя автобуса в Шымкенте: погибла пассажирка

Фото: Zakon.kz

15 августа 2024 года утром в жилом массиве Сайрам Шымкента в автобусе №148 мужчина в нетрезвом состоянии набросился на водителя с кулаками. Тот резко затормозил, из-за чего стоявшая у выхода женщина упала и сильно ударилась головой, сообщает Zakon.kz.

От полученных травм пассажирка скончалась на месте до приезда скорой помощи. Водителя, пострадавшего от рук нетрезвого пассажира, доставили в больницу. Его состояние стабильное. "Раненый водитель находится в больнице. В целях обеспечения безопасности пассажиров в общественном транспорте мы планируем изолировать зону водителя от пассажиров, поставить стекло. Данный вопрос сейчас обсуждается", – прокомментировал OTYRAR заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. В Департаменте полиции рассказали, что нападавший задержан и находится в изоляторе временного содержания. "По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый задержан. Ведется следствие", – говорится в сообщении Департамента полиции Шымкента. Похожая трагедия произошла в Алматы в декабре 2023 года. Пассажирский автобус въехал в толпу людей у остановки, погибли три человека. Причиной инцидента стало нападение агрессивного пассажира на водителя.

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