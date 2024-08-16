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Законодательство РК

Более 10 тысяч вейпов изъяла полиция Алматы

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 11:22 Фото: polisia.kz
Полицейские Алматы мониторят социальные сети и мессенджеры на предмет выявления фактов продажи запрещенных электронных сигарет (вейпов), сообщает Zakon.kz.

Только в июле при проведении оперативных мероприятий сотрудники "Киберпола" задержали пять человек, которые занимались продажей вейпов. Изъято более 10 тысяч одноразовых сигарет различных производителей. В настоящее время по всем фактам производятся следственные действия.


"В отношении продавцов и лиц, занимающихся поставкой данного товара, возбуждены уголовные дела по ст. 301-1 УК РК по фактам продажи и распространения некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, ароматизаторов и жидкостей для них", – сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Максат Канапяев.

С 20 июня 2024 года в Казахстане вступили в силу нормы закона, запрещающие продажу вейпов. Теперь продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 200 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

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