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В Шымкенте начали сносить верхние этажи гостиницы

Шымкент, виды Шымкента, город Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 21:35 Фото: primeminister.kz
В центре города Шымкента спецтехникой сносят верхние этажи семиэтажной гостиницы, ранее возведенной с нарушениями, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание OTYRAR, под снос попали четыре верхних этажа. Со слов государственных судебных исполнителей, решение суда о сносе спорных этажей было вынесено еще в июле прошлого года. Оказалось, что собственник здания не исполнил это решение, поэтому принудительный снос был назначен на 14 августа.

А 15 августа 2024 года утром в жилом массиве Сайрам города Шымкента в автобусе №148 мужчина в нетрезвом состоянии набросился на водителя с кулаками. Тот резко затормозил, из-за чего стоявшая у выхода женщина упала и сильно ударилась головой.

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Алия Абди
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