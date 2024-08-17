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Автомобиль каршеринга вылетел с дороги на спуске с Медеу в Алматы: водитель сбежал

ДТП, ДТП Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 10:08 Фото: Zakon.kz
Очередное ДТП случилось в Алматы по дороге с Медеу ночью 17 августа 2024 года. Водитель каршерингового Nissan Qashqai вылетел с трассы и попал в траншею, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, авария случилась на улице Керей-Жанибек хандар. На одном из затяжных поворотов водитель не справился с управлением или уснул за рулем, поэтому съехал с дороги.

ДТП, ДТП Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 10:08

Фото: Zakon.kz

ДТП, ДТП Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 10:08

Фото: Zakon.kz

"По словам очевидцев, которые вызвали на место происшествия полицию, водитель попал на участок с траншеями, которые подготовили для установки бордюров. Оттуда его отбросило на обочину, где автомобиль несколько раз перевернулся", – сообщает корреспондент Zakon.kz.

После аварии водитель бросил автомобиль и сбежал с места происшествия до приезда полиции. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. На данный момент к ним за помощью пока никто не обращался.

ДТП, ДТП Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 10:08

Фото: Zakon.kz

ДТП, ДТП Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 10:08

Фото: Zakon.kz

Ночью 23 июля в Алматы по дороге на Медеу в спортивный электромобиль Zeekr 001 влетел мотоцикл Ducati. Удар был такой силы, что у мотоцикла вырвало колесо и впечаталось в автомобиль. Водитель байка получил серьезные травмы и был госпитализирован.

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