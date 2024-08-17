Спасатели предупредили туристов об опасностях в горах Восточного Казахстана

В ДЧС Восточно-Казахстанской области рассказали о том, к чему нужно готовиться туристам, прежде чем отправиться в поход и предупредили о самых опасных маршрутах, сообщает Zakon.kz.

В региональном департаменте ЧС отметили, что Восточный Казахстан богат уникальной природой и сейчас есть немало возможностей побывать в красивейших местах: сплавы на байдарках, преодоление горных маршрутов, конные экскурсии, джип и вело туры.

"Отправляясь в такие групповые путешествия, неподготовленные люди совершают ошибки и часто получают травмы, которые в условиях природной среды и отсутствия оперативной помощи могут стоить жизни туристу. Как правило, к спасателям обращаются, уже попав в экстренную ситуацию, когда время идет на минуты", – предупреждают в ДЧС.

В 2024 году к спасателям за помощью обратился мужчина, который поднялся на скалу в Глубоковском районе, но не мог спуститься самостоятельно. В Риддере и Катон-Карагайском районе сотрудники ЧС транспортировали с горы туристок, получивших травмы во время похода. Искали заблудившихся в труднодоступной местности района Алтай мотоциклистов.

"Мы рекомендуем организаторам туров сообщать на телефон "112″ о маршрутах передвижения, проходящих по водным, горным и другим объектам, связанным с риском для жизни. Это важно, если потребуется проводить поисковые работы, и позволит оказать помощь оперативно", – подчеркнули в ДЧС.

Организациям и туристам специалисты советуют:

ответственно подходить к организации даже самого простого тура выходного дня;

необходимо оценить сложность маршрута и свое физическое состояние, а также ознакомиться с имеющейся информацией о гидро-, метеоусловиях, складывающихся в районе предполагаемого тура;

учитывайте информацию от спасателей о штормовых предупреждениях;

обязательно предупреждайте родных или близких о вашем маршруте и сроке возврата.

"Никогда не ходите по незнакомому маршруту без проводника. Не путешествуйте в одиночку, в критической ситуации никто не сможет прийти вам на помощь. Если берете с собой детей, помните об ответственности за них, не оставляйте их ни на миг без присмотра и внимания. Не фотографируйтесь на скалах, крутых берегах рек", – предупреждают спасатели.

Обязательный список вещей, которые необходимо взять с собой в поход:

аптечка;

нож;

спички;

компас;

запас воды и еды;

мобильный телефон и зарядное устройство.

Также в ДЧС предостерегают от переходов в темное время суток или при плохой видимости. При дезориентации или происшествии туристов просят не паниковать, а сразу звонить на номер "112". Спасательную операцию организуют сразу после поступления сообщения.

В июле 2024 года спасателям пришлось 45 километров нести на носилках туристку, которая повредила ногу в горах ВКО.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Туристы не смогли спуститься с гор в Алматинской области из-за темноты.

