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Экстренная посадка самолета в Астане: о состоянии пациента из Токио рассказали врачи

Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения , фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 14:29 Фото: Zakon.kz
Пациент из Токио, из-за которого в минувшую субботу в аэропорту Астаны, экстренно посадили самолет, идет на поправку. Об этом заявили в столичном управлении общественного здравоохранения (УОЗ), сообщает Zakon.kz.

17 августа 2024 года самолет компании Swissair, выполнявший полет из Токио в Цюрих, совершил экстренную посадку в аэропорту Астаны из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира.

"Пациент переведен в палату отделения Инсультного центра", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе УОЗ Астаны сегодня, 23 августа.

Также в ведомстве подчеркнули, что в состоянии пациента "наблюдается улучшение".

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