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Законодательство РК

Туристы застряли на островке посреди бурной реки в горах Алматы

Поисково-спасательный отряд, спасатели, спасатель, спасение людей, МЧС, чрезвычайные ситуации , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 12:01 Фото: МЧС РК
В Алматинской области двое мужчин попали в беду во время похода, оказавшись в ловушке на островке среди бурной реки. На помощь пришли спасатели МЧС, сообщает Zakon.kz.

По данным спасателей МЧС РК, инцидент произошел в ночь на 20 августа в ущелье Левый Талгар Заилийского Алатау. Застрявшие посреди реки мужчины не смогли обратно перейти. Они обратились за помощью к проходившей мимо группе туристов, которые вызвали спасателей.

Оперативная группа МЧС, используя альпинистское снаряжение, успешно переправила мужчин через реку и Талгарский перевал, благополучно доставив их в Алматы.


К счастью, туристы не пострадали и медицинской помощи не потребовалось.

Ранее сообщалось, что 20 августа 2024 года спасатели МЧС потушили пожар в ресторане Алматы.

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МЧС РК 2024 год Спасатели Туризм Горы Реки
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