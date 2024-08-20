Туристы застряли на островке посреди бурной реки в горах Алматы

В Алматинской области двое мужчин попали в беду во время похода, оказавшись в ловушке на островке среди бурной реки. На помощь пришли спасатели МЧС, сообщает Zakon.kz.

По данным спасателей МЧС РК, инцидент произошел в ночь на 20 августа в ущелье Левый Талгар Заилийского Алатау. Застрявшие посреди реки мужчины не смогли обратно перейти. Они обратились за помощью к проходившей мимо группе туристов, которые вызвали спасателей.

Оперативная группа МЧС, используя альпинистское снаряжение, успешно переправила мужчин через реку и Талгарский перевал, благополучно доставив их в Алматы.





К счастью, туристы не пострадали и медицинской помощи не потребовалось.

Ранее сообщалось, что 20 августа 2024 года спасатели МЧС потушили пожар в ресторане Алматы.