В Алматы самокаты сотнями вывозят на штрафстоянки

Полиция Алматы отчиталась о ситуации с электросамокатами на дорогах города, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) сообщили, что в рамках масштабных рейдовых мероприятий за сутки выявили более 800 (с начала года выявлено более 16 тысяч) нарушений законодательства о дорожном движении, допущенных пользователями самокатов, в том числе:

489 фактов несоблюдения требований, предъявляемых к участникам движения (ст. 620 КоАП);

237 нарушений правил движения пешеходами и иными участниками (ст. 615 КоАП);

11 фактов неисполнения родителями мер по обеспечению безопасности детей (ст. 127 КоАП);

47 нарушений правил благоустройства (ст. 505 КоАП);

23 факта загрязнения мест общего пользования (ст. 434-2 КоАП).

Выявлены случаи, когда электросамокаты бросают на тротуарах и проезжей части, создавая помехи движению. На специализированную стоянку водворено 259 самокатов.

Ранее в полиции рассказывали, что для усиленного патрулирования выведено 50 маршрутов полицейских на самокатах, предоставленных компаниями-операторами. В начале сентября сообщалось о 69 электросамокатах, отправленных на специализированную стоянку.