В частном саду Атырау пытались скрыть от родителей ожог ребенка

Полуторагодовалый ребенок получил ожоги ягодицы и внутренней стороны бедер в частном детском саду в Атырау. В полиции уже завели уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы департамента полиции, мама ребенка обнаружила у сына на ягодице и внутренней стороне бедер, а также на мошонке красные пятна, уже дома. Однако в детском саду ей ничего не сообщили. Она тут же обратилась к врачам, которые дали заключение, что ребенок получил ожоги второй степени. Мать обратилась в полицию.

"В настоящее время по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", – заключили в полиции.

Ранее Zakon.kz писал, что воспитательницу в Атырау обвиняют в рукоприкладстве.