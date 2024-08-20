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В частном саду Атырау пытались скрыть от родителей ожог ребенка

Дети, ребенок, детский сад, дошкольный возраст, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 18:17 Фото: pixabay
Полуторагодовалый ребенок получил ожоги ягодицы и внутренней стороны бедер в частном детском саду в Атырау. В полиции уже завели уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы департамента полиции, мама ребенка обнаружила у сына на ягодице и внутренней стороне бедер, а также на мошонке красные пятна, уже дома. Однако в детском саду ей ничего не сообщили. Она тут же обратилась к врачам, которые дали заключение, что ребенок получил ожоги второй степени. Мать обратилась в полицию.

"В настоящее время по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", – заключили в полиции.

Ранее Zakon.kz писал, что воспитательницу в Атырау обвиняют в рукоприкладстве.

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