Группе уставших туристов оказали помощь в Алматы

Ночью 21 августа в Большом Алматинском ущелье спасли трех туристов, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, возраст туристов от 20 до 25 лет. Они спускались с пика Советов, но из-за усталости не могли самостоятельно продолжить движение. На помощь пришли спасатели РОСО МЧС, которые спустили ребят с горы и благополучно передали родителям. В медицинской помощи никто из них не нуждался.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Накануне обращение к жителям и гостям Алматы сделали также полицейские.