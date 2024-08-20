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Группе уставших туристов оказали помощь в Алматы

База отдыха в горах, базы отдыха в горах, отдых в горах, горы, горная местность, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 02:50 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Ночью 21 августа в Большом Алматинском ущелье спасли трех туристов, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, возраст туристов от 20 до 25 лет. Они спускались с пика Советов, но из-за усталости не могли самостоятельно продолжить движение. На помощь пришли спасатели РОСО МЧС, которые спустили ребят с горы и благополучно передали родителям. В медицинской помощи никто из них не нуждался.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 02:50

Фото: пресс-служба МЧС РК

Накануне обращение к жителям и гостям Алматы сделали также полицейские.

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