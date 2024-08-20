Группе уставших туристов оказали помощь в Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Ночью 21 августа в Большом Алматинском ущелье спасли трех туристов, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба МЧС страны, возраст туристов от 20 до 25 лет. Они спускались с пика Советов, но из-за усталости не могли самостоятельно продолжить движение. На помощь пришли спасатели РОСО МЧС, которые спустили ребят с горы и благополучно передали родителям. В медицинской помощи никто из них не нуждался.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Накануне обращение к жителям и гостям Алматы сделали также полицейские.
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