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Происшествия

Подвернул ногу и оказался в ловушке: туристу помогли спасатели в горах Алматы

Подвернул ногу и оказался в ловушке: туристу помогли спуститься с гор Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 23:45 Фото: Zakon.kz
В Алматы спасатели оказали помощь туристу, получившему травму во время спуска с Большого Алматинского пика (БАП), передает Zakon.kz.

Сообщение о происшествии поступило вечером в Центр мониторинга и оперативного реагирования города Алматы. По предварительной информации, мужчина подвернул ногу во время спуска с горы.

Спасатели КСП "БАУ" оказали туристу необходимую помощь, после чего сопроводили его в безопасное место.

Специалисты напоминают, что перед походом в горы важно учитывать погодные условия и особенности выбранного маршрута, а также правильно подбирать одежду и обувь.

Ранее казахстанцев предупредили об изменении правил получения визы в Японию.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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