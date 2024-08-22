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Законодательство РК

Спасатели Петропавловска откликнулись на необычный вызов

Птица, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 01:33 Фото: пресс-служба МЧС РК
22 августа в городе Петропавловск спасатели имели дело с голубем, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, услышав необычные звуки у себя в квартире жилой многоэтажки мужчина позвонил на номер 112. Прибывшие на место вызова спасатели, профессионально определили точное место нахождения нежданного "гостя". Они вскрыли вытяжное устройство и осторожно извлекли птицу.

Первым делом хозяин квартиры побеспокоился о состоянии птицы. Спасатели с радостью ответили, что голубь живой и выпустили птицу на волю.

Голубь, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 01:33

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Для спасателей МЧС не бывает неважных вызовов!" – говорится в сообщении ведомства.

Их коллеги из города Алматы сумели не допустить страшный взрыв автозаправочной станции 22 августа.

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