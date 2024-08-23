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Крыша частного дома горела в ВКО

Пожар в частном секторе, пожар в частном доме, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 07:58 Фото: Zakon.kz
Огнеборцы ВКО справились с очередным пожаром, сообщает Zakon.kz.

23 августа 2024 года в городе Шемонаиха ВКО в одном из частных жилых домов произошло загорание кровли.

Прибывшие пожарные ликвидировали огонь на площади 54 кв. м.

Пострадавших в инциденте нет.

МЧС просит граждан своевременно соблюдать правила пожарной безопасности и не доводить ситуацию до пожара.

Ранее акмолинские огнеборцы потушили пожар на даче.

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