Крыша частного дома горела в ВКО
Фото: Zakon.kz
Огнеборцы ВКО справились с очередным пожаром, сообщает Zakon.kz.
23 августа 2024 года в городе Шемонаиха ВКО в одном из частных жилых домов произошло загорание кровли.
Прибывшие пожарные ликвидировали огонь на площади 54 кв. м.
Пострадавших в инциденте нет.
МЧС просит граждан своевременно соблюдать правила пожарной безопасности и не доводить ситуацию до пожара.
Ранее акмолинские огнеборцы потушили пожар на даче.
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