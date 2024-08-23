Крыша частного дома горела в ВКО

Огнеборцы ВКО справились с очередным пожаром, сообщает Zakon.kz.

23 августа 2024 года в городе Шемонаиха ВКО в одном из частных жилых домов произошло загорание кровли.

Прибывшие пожарные ликвидировали огонь на площади 54 кв. м.

Пострадавших в инциденте нет.

МЧС просит граждан своевременно соблюдать правила пожарной безопасности и не доводить ситуацию до пожара.

Ранее акмолинские огнеборцы потушили пожар на даче.

