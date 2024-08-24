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Обвинившая Жанкоша Турарова в изнасиловании женщина встретилась с журналистами

Колесо обозрения, Алматы, туман, горы, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 06:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
23 августа в городе Алматы 28-летняя менеджер частной компании Анару Курманали подробно рассказала журналистам историю знакомства и последующих отношений с боксером Жанкошем Тураровым, сообщает Zakon.kz.

На импровизированном "выходе к прессе" женщина рассказала представителям СМИ, что знакома с боксером шесть лет. Ровно столько пара состояла в тайных отношениях. Предварительное их знакомство состоялось в социальной сети, а затем продолжилось на частной вечеринке, куда она пришла в сопровождении подруги. Со слов Анару, Жанкош несколько раз обещал ей уйти из семьи, так как надеялся, что именно в отношениях с ней у них родится мальчик.

Женщина заявила, что в их последнюю встречу у нее на квартире спортсмен вступил с ней в интимную связь против ее воли, а затем, в качестве компенсации, якобы даже предложил скромные два млн тенге. Агрессивное поведение со стороны мужчины, в день их роковой встречи, она объяснила своими намерениями завершить тайный роман.

В интервью прессе прозвучало, что с заявлением в полицию женщина обратилась спустя неделю после инцидента. В полиции завели уголовное дело и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

21 августа мы сообщили, что Жанкоша Турарова обвинили в изнасиловании. Затем мужчина ответил на обвинение в изнасиловании, а после, шумиху вокруг инцидента прокомментировала его супруга.

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