Угодил в ловушку: в Алматы водителя извлекали из собственной машины после ДТП
По ул.Жандосова в восточном направлении двигался автомобиль ВАЗ-2114. По данным собственного корреспондента Zakon.kz, в момент, когда водитель автотранспорта выехал на перекресток, на высокой скорости в южном направлении на него двигался Audi A8.
Фото: Zakon.kz
Таким образом, Audi протаранило ВАЗ-2114.
Фото: Zakon.kz
От жесткого столкновения второй автомобиль закрутило и отбросило в сторону тротуара.
В результате этого оба автомобиля вылетели с дороги и упали в арык.
Причиной аварии стало то, что водитель Audi выехал на запрещающий, красный, сигнал светофора.
Фото: Zakon.kz
В итоге пострадало три человека. Все трое находились в автомобиле ВАЗ-2114.
Фото: Zakon.kz
Его водитель и 17-летняя пассажирка находятся в тяжелом состоянии.
Фото: Zakon.kz
Основной удар пришелся на водителя. В момент столкновения его зажало между рулем управления и водительским креслом.
Фото: Zakon.kz
Спасатели проводили специальную операцию по извлечению пострадавшего из ловушки, в которую он угодил.
Фото: Zakon.kz
Несмотря на сильный удар, в Audi постарадавших нет.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, что в Алматы произошло столкновение городского автобуса и автомобиля.