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Угодил в ловушку: в Алматы водителя извлекали из собственной машины после ДТП

Утренняя авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 08:12 Фото: Zakon.kz
Утром 25 августа 2024 года на пересечении алматинских улиц Жандоса – Ауэзова произошло шокирующее столкновение двух автомобителей, сообщает Zakon.kz.

По ул.Жандосова в восточном направлении двигался автомобиль ВАЗ-2114. По данным собственного корреспондента Zakon.kz, в момент, когда водитель автотранспорта выехал на перекресток, на высокой скорости в южном направлении на него двигался Audi A8.

Утренняя авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 08:12

Фото: Zakon.kz

Таким образом, Audi протаранило ВАЗ-2114.

Утренняя авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 08:12

Фото: Zakon.kz

От жесткого столкновения второй автомобиль закрутило и отбросило в сторону тротуара.

В результате этого оба автомобиля вылетели с дороги и упали в арык.

Причиной аварии стало то, что водитель Audi выехал на запрещающий, красный, сигнал светофора.

Утренняя авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 08:12

Фото: Zakon.kz

В итоге пострадало три человека. Все трое находились в автомобиле ВАЗ-2114.

Утренняя авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 08:12

Фото: Zakon.kz

Его водитель и 17-летняя пассажирка находятся в тяжелом состоянии.

Утренняя авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 08:12

Фото: Zakon.kz

Основной удар пришелся на водителя. В момент столкновения его зажало между рулем управления и водительским креслом.

Утренняя авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 08:12

Фото: Zakon.kz

Спасатели проводили специальную операцию по извлечению пострадавшего из ловушки, в которую он угодил.

Утренняя авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 08:12

Фото: Zakon.kz

Несмотря на сильный удар, в Audi постарадавших нет.

Утренняя авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 08:12

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что в Алматы произошло столкновение городского автобуса и автомобиля.

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