Автомобиль врезался в опору рекламного щита в Алматы

Фото: Instagram/kris_p_brothers

Столкновение автомобиля Hyundai и мопеда произошло утром, 25 октября 2024 года, на пересечении проспекта Абая и улицы Ауэзова в Алматы, сообщает Zakon.kz.

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