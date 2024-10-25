Автомобиль врезался в опору рекламного щита в Алматы
Фото: Instagram/kris_p_brothers
Столкновение автомобиля Hyundai и мопеда произошло утром, 25 октября 2024 года, на пересечении проспекта Абая и улицы Ауэзова в Алматы, сообщает Zakon.kz.
В результате удара машина по инерции продолжила движение и врезалась в опору рекламного щита.
"В ДТП телесные повреждения получил водитель мопеда. К расследованию факта аварии приступили сотрудники Управления полиции Бостандыкского района. Кто из водителей нарушил Правила дорожного движения будет установлено в ходе расследования", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
Ранее сообщалось, что 11-летняя девочка попала в реанимацию после ДТП с трактором в Павлодарской области.
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