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Автомобиль врезался в опору рекламного щита в Алматы

ДТП, ДТП Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 11:58 Фото: Instagram/kris_p_brothers
Столкновение автомобиля Hyundai и мопеда произошло утром, 25 октября 2024 года, на пересечении проспекта Абая и улицы Ауэзова в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В результате удара машина по инерции продолжила движение и врезалась в опору рекламного щита.

"В ДТП телесные повреждения получил водитель мопеда. К расследованию факта аварии приступили сотрудники Управления полиции Бостандыкского района. Кто из водителей нарушил Правила дорожного движения будет установлено в ходе расследования", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Ранее сообщалось, что 11-летняя девочка попала в реанимацию после ДТП с трактором в Павлодарской области.

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