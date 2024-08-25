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Разрыв газопровода произошел близ Актау из-за горения покрышек

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 10:26 Фото: скриншот 911Aktau
Горящие покрышки привели к разрыву газопровода близ Актау, сообщает Zakon.kz.

По информации lada.kz, инцидент произошел вечером, 23 августа, в пригороде Актау рядом с торговым домом "Рахат".

"Площадь горения составила 10 квадратных метров. Из-за пожара прорвало проходящую рядом газовую трубу. Проблему устранили сотрудники службы "104", – рассказали в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

Ранее в "Казгидромете" предупредили казахстанцев о высокой пожарной опасности, котораря ожидается в ряде областей страны 25 августа.

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