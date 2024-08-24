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Высокая пожарная опасность ожидается в ряде областей 25 августа

Алматы, тучи, дождливая погода, вид на город, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 19:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В "Казгидромете" рассказали, какой будет погода на территории Казахстана в воскресенье, 25 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, под влиянием северо-западного циклона на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди с грозами, на востоке, в центре страны – сильный дождь. Лишь на юге республики ожидается погода без осадков.

По республике ожидается усиление ветра:

  • на севере, востоке, в центре – град, шквал;
  • на севере, северо-западе страны – ночью и утром туман.

В Абайской и Улытауской областях, на западе, востоке, в центре Западно-Казахстанской, в центре, на юго-востоке Атырауской, на западе, юго-востоке, северо-востоке Мангистауской, на северо-западе, в центре Кызылординской, на юго-востоке Павлодарской области сохранится высокая пожарная опасность.

"На севере, востоке и Жетысуской области, на северо-западе, востоке, в центре Карагандинской, на юге Актюбинской областей ожидается высокая пожарная опасность".РГП "Казгидромет"

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, на западе, севере Алматинской, на северо-западе, в центре Мангыстауской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге Карагандинской, на юге, юго-востоке Западно-Казахстанской областей, на юге Улытауской области, на западе, северо-западе, юге и Абайской области сохранится высокая пожарная опасность.

"В Атырауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность".РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в трех мегаполисах с 24 по 26 августа.

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