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Происшествия

70-летняя казахстанка выпала из окна многоэтажки и осталась жива

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 21:10 Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске пожилая женщина выжила после падения из окна второго этажа жилого дома. Пострадавшую с тяжелыми травмами экстренно госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы в социальных сетях сообщили, что несчастный случай произошел в многоэтажке по улице Космической.

В результате падения 70-летняя пенсионерка получила серьезные травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

В правоохранительных органах региона подтвердили факт произошедшего инцидента и заявили о начале официального разбирательства.


"По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – сообщили 18 сентября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Восточно-Казахстанской области.

Ранее стало известно, что в Акмолинской области под колесами иномарки погиб ребенок.

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Канат Болысбек
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