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На Астанинском водохранилище пропали двое рыбаков

Акмолинские спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 12:56 Фото: Telegram/dchsakmol
В Акмолинской области молодых рыбаков пришлось искать всю ночь, сообщает Zakon.kz.

25 августа в 19:30 акмолинские спасатели получили сообщение о пропаже двух рыбаков, 2001 и 2003 годов рождения, которые отправились на рыбную ловлю на Астанинское водохранилище и не вернулись домой. Спасательная операция была немедленно начата, и к поискам присоединились сотрудники местных исполнительных органов и полицейская служба, рассказали в ДЧС Акмолинской области. 

"Любителей рыбной ловли нашли сегодня в 08:00 утра. Как оказалось, ночью из-за сильного ветра их прибило на противоположный берег, после чего они уже не смогли самостоятельно вернуться. При себе у них не было ни спасательных жилетов, ни средств связи".ДЧС Акмолинской области
Фотография спасенных рыбаков , фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 12:56

Фото: Telegram/dchsakmol

Благодаря скоординированным действиям спасателей и правоохранительных органов мужчины были благополучно возвращены домой. Позже спасенных привлекли к административной ответственности по статье 412 КоАП.

Ранее, 25 августа, спасатели Алматы 12 часов искали мужчину, который поднялся вверх по реке Каргалинка и перестал выходить на связь.

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