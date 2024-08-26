На Астанинском водохранилище пропали двое рыбаков

В Акмолинской области молодых рыбаков пришлось искать всю ночь, сообщает Zakon.kz.

25 августа в 19:30 акмолинские спасатели получили сообщение о пропаже двух рыбаков, 2001 и 2003 годов рождения, которые отправились на рыбную ловлю на Астанинское водохранилище и не вернулись домой. Спасательная операция была немедленно начата, и к поискам присоединились сотрудники местных исполнительных органов и полицейская служба, рассказали в ДЧС Акмолинской области.

"Любителей рыбной ловли нашли сегодня в 08:00 утра. Как оказалось, ночью из-за сильного ветра их прибило на противоположный берег, после чего они уже не смогли самостоятельно вернуться. При себе у них не было ни спасательных жилетов, ни средств связи". ДЧС Акмолинской области

Фото: Telegram/dchsakmol

Благодаря скоординированным действиям спасателей и правоохранительных органов мужчины были благополучно возвращены домой. Позже спасенных привлекли к административной ответственности по статье 412 КоАП.

Ранее, 25 августа, спасатели Алматы 12 часов искали мужчину, который поднялся вверх по реке Каргалинка и перестал выходить на связь.