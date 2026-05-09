Двое мужчин оказались в ловушке на Астанинском водохранилище

В поселке Аршалы Акмолинской области на Астанинском водохранилище двое мужчин 29 и 28 лет, находясь на доске для серфинга, из-за сильного порывистого ветра не смогли самостоятельно вернуться на берег и обратились за помощью по номеру 112, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, оперативно прибывшие спасатели обнаружили их в 20 м от берега и благополучно доставили на сушу. В медицинской помощи мужчины не нуждались.

МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности на водоемах.

