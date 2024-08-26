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Пожар на большой площади произошел в Алматы

Крупный пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 13:50 Фото: Instagram/kris__p__almaty
В Алматы 26 августа 2024 года произошел крупный пожар в Наурызбайском районе, сообщает Zakon.kz.

В первой половине дня поступила информация о пожаре в северной части города.

"Огнеборцы ДЧС Алматы тушат загорание сухой травы в Наурызбайском районе. Силами МЧС пожар локализован на площади 2000 кв. м", – сказано в сообщении МЧС РК.

Пострадавших нет.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Кроме того, утром 26 августа в Алматы пожарные выезжали тушить горевшую донерную.

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