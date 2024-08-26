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Стала известна причина черного дыма в северной части Алматы

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 11:44 Фото: Zakon.kz
В Алматы утром 26 августа 2024 года произошел пожар в районе пр. Рыскулова, сообщает Zakon.kz.

Видео с густым черным дымом появилось в соцсетях. Пользователи задаются вопросом: "Что горит?"

Оказалось, что сгорела донерная.

"В 10:50 пожарные расчеты ДЧС направлены по адресу: Жетысуский район, ул. Демьяна Бедного, 3. Загорелся киоск быстрого питания "Алау донер" на площади 20 кв. м. Из-за легковоспламеняющихся конструкций огонь стремительно распространялся, создалась угроза перехода огня на соседние торговые помещения", – рассказали в пресс-службе ДЧС Алматы.

В 11:04 пожар локализовали и в 11:07 ликвидировали. Пострадавших нет. Распространение огня на имущество предпринимателей не допустили.

22 августа 2024 года в Алматы на АЗС загорелся джип, огонь перешел на газовую колонку. Пожарным удалось предотвратить мощный взрыв.

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