В Ауэзовском районе Алматы горело популярное кафе

По информации пресс-службы ДЧС, 27 августа с 05:36 утра пожарные боролись с пожаром, возникшим в Ауэзовском районе, мкр.Тастак-1, по ул. Фурката, д. 67а, где произошло загорание кровли отдельно стоящего одноэтажного кафе "Маида" с последующим переходом огня на кровлю и 2-й этаж рядом стоящего частного жилого дома по адресу ул. Фурката, д. 65.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Известно, что кафе в ночное время не функционировало.

Жертв и пострадавших нет.

Пожар локализован в 07:00, ликвидирован в 07:12 на общей площади 500 кв. м. Огонь угрожал перейти на соседние дома, но их удалось отстоять от уничтожения.