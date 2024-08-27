В Ауэзовском районе Алматы горело популярное кафе
Фото: Zakon.kz
Утром 27 августа огнеборцы ДЧС Алматы тушили загорание кровли отдельно стоящего кафе по ул. Фурката в Ауэзовском районе, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДЧС, 27 августа с 05:36 утра пожарные боролись с пожаром, возникшим в Ауэзовском районе, мкр.Тастак-1, по ул. Фурката, д. 67а, где произошло загорание кровли отдельно стоящего одноэтажного кафе "Маида" с последующим переходом огня на кровлю и 2-й этаж рядом стоящего частного жилого дома по адресу ул. Фурката, д. 65.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Известно, что кафе в ночное время не функционировало.
Жертв и пострадавших нет.
Пожар локализован в 07:00, ликвидирован в 07:12 на общей площади 500 кв. м. Огонь угрожал перейти на соседние дома, но их удалось отстоять от уничтожения.
Причина происшествия устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Алматинских горах спасатели помогли пострадавшему подростку.
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