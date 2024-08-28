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Законодательство РК

На автодороге Самара – Шымкент полицейские выявили 15 незаконопослушных иностранцев

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции , фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 08:04 Фото: Zakon.kz
Три автомобиля с жителями Афганистана были задержаны в районе поселка Карабутак в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок", сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МВД Казахстана, в ходе проверки выяснилось, что у семерых иностранцев истек срок визы, а пятеро не имели при себе паспорта. Сотрудниками полиции все иностранцы были доставлены в Управление миграционной службы Департамента полиции для выяснения всех обстоятельств и установления личности нарушителей.

Мигранты, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 08:04

Фото: пресс-служба МВД РК

По предварительной информации, 11 из этих иностранных граждан являются студентами одного из столичных вузов, в то время как остальные прибыли в страну по рабочей визе.

А полицейские Алматы показали на видео, как орудуют щипачи. Они подготовили специальный репортаж, демонстрирующий, как действуют карманные воры, и посоветовали, как не стать их жертвой.

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