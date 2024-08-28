На автодороге Самара – Шымкент полицейские выявили 15 незаконопослушных иностранцев
Как передает пресс-служба МВД Казахстана, в ходе проверки выяснилось, что у семерых иностранцев истек срок визы, а пятеро не имели при себе паспорта. Сотрудниками полиции все иностранцы были доставлены в Управление миграционной службы Департамента полиции для выяснения всех обстоятельств и установления личности нарушителей.
Фото: пресс-служба МВД РК
По предварительной информации, 11 из этих иностранных граждан являются студентами одного из столичных вузов, в то время как остальные прибыли в страну по рабочей визе.
А полицейские Алматы показали на видео, как орудуют щипачи. Они подготовили специальный репортаж, демонстрирующий, как действуют карманные воры, и посоветовали, как не стать их жертвой.