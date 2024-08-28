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Иностранцев, скрывавшихся от правосудия в Астане, поймала полиция

Задержание преступников, арест, иностранцы , фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 17:53 Фото: пресс-служба ДП Астаны
В Астане в рамках операции "Правопорядок" сотрудники полиции задержали двух иностранцев, находящихся в межгосударственном розыске, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе ДП города Астаны.

"Первый задержанный – гражданин Республики Таджикистан, разыскиваемый за угон автомобиля. В 2023 году, находясь в селе Дахбед города Турсунзаде в состоянии алкогольного опьянения, он подошел к незапертому автомобилю Daewoo Tico, сел в него и попытался скрыться. Однако, не справившись с управлением, он наехал на бетонный бордюр и причинил автомобилю повреждения на сумму 6163 сомони".ДП Астаны

Также полицейскими был задержан гражданин Республики Узбекистан, который с 2017 года разыскивался за мошенничество на территории своей страны. Он пообещал помочь согражданину продать квартиру за 7 тысяч долларов США. Получив предоплату в размере 5 тысяч долларов, он исчез, присвоив деньги.

Оба задержанных переданы правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства.

Ранее стало известно, что полицией Алматинской области были задержаны подозреваемые в вымогательстве, орудующие на рынках Алматы и области.

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Астана Таджикистан Узбекистан 2024 год Полиция
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