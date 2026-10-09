Увольнение казахстанки обернулось скандалом и финансовым ударом для поликлиники

В Караганде суд восстановил в должности главного бухгалтера одной из городских поликлиник, которую работодатель уволил с нарушениями трудового законодательства, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе районного суда № 2 Казыбекбийского района, бывший главный бухгалтер КГП "Поликлиника" обратилась с иском против своего работодателя.

Женщина требовала признать незаконными приказы о дисциплинарных взысканиях и увольнении, восстановить ее на работе, а также выплатить компенсацию за время вынужденного прогула и причиненный моральный вред.

В ходе разбирательств выяснилось, что трудовой договор с сотрудницей расторгли по пп. 16) п. 1 ст. 52 Трудового кодекса РК – за повторное неисполнение трудовых обязанностей. Однако детальный анализ процедур показал, что сами взыскания, ставшие поводом для увольнения, наложили с грубыми нарушениями.

"Судом установлено, что дисциплинарные взыскания, на которые работодатель ссылался как основание для увольнения, применены с нарушением требований трудового законодательства. При рассмотрении вопроса о привлечении истца к дисциплинарной ответственности заседание дисциплинарной комиссии проведено в отсутствие необходимого кворума, что свидетельствует о несоблюдении установленного порядка применения дисциплинарного взыскания", – говорится в сообщении суда.

Кроме того, работодатель пропустил установленный ст. 66 ТК РК месячный срок наложения взыскания со дня обнаружения проступка.

Суд также сослался на Нормативное постановление Верховного суда РК от 28 ноября 2024 года, которое обязывает тщательно проверять законность предыдущих взысканий, порядок их наложения и фактическое наличие повторности проступка. Признав предшествующие выговоры незаконными, суд пришел к выводу, что оснований для увольнения не было.

Решением суда приказы о дисциплинарных взысканиях и расторжении договора отменили. Главного бухгалтера восстановили в должности, а в ее пользу с поликлиники взыскали заработную плату за период вынужденного прогула, компенсацию морального вреда и понесенные судебные расходы.

Решение суда вступило в законную силу.

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