В Шымкенте мальчик провалился в 12-метровый колодец
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Шымкенте спасатели МЧС извлекли ребенка, упавшего в глубокий колодец на территории частного жилого дома. Инцидент произошел с 14-летним мальчиком, который по неосторожности упал в колодец без воды глубиной около 12 м, сообщает Zakon.kz.
На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. С применением специального оборудования они провели спасательную операцию и подняли подростка на поверхность.
После спасения мальчика передали бригаде скорой медицинской помощи для осмотра и дальнейшего оказания помощи.
В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности и не оставлять детей без присмотра, а также уделять особое внимание открытым колодцам, люкам и другим потенциально опасным объектам. В экстренных ситуациях граждан призывают звонить по номеру 112.
Ранее сообщалось, что в горах Алматы развернули операцию из-за туриста в хижине.
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